Enbridge F Cum Redeemable Prf Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild über die Aktie von Enbridge in den sozialen Medien, daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Allerdings hat die Kommunikationsfrequenz zugenommen und es wird vermehrt über das Unternehmen gesprochen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf dieser Stufe führt.

Im Hinblick auf fundamentale Daten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Enbridge-Aktie derzeit 16,08 und liegt damit 68 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Öl-, Gas- und Kraftstoffverbrauchsbranche. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Enbridge-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 47,66 CAD. Der letzte Schlusskurs von 46,46 CAD weicht um -2,52 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (47,81 CAD) als auch der letzte Schlusskurs (-2,82 Prozent) erhalten ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Enbridge-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Enbridge-Aktie beträgt aktuell 48, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage (66,74) zeigt keine überkaufte oder überverkaufte Situation, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für die Enbridge-Aktie.