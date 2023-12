Enbridge F Cum Redeemable Prf Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Die Aktie von Enbridge wird fundamental betrachtet als unterbewertet eingestuft, da ihr Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,08 im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" um 76 Prozent niedriger liegt. Diese Einschätzung basiert auf aktuellen Notierungen und signalisiert eine gute Positionierung.

Im vergangenen Jahr erhielt Enbridge insgesamt 9 Analystenbewertungen, die sich im Durchschnitt als "Neutral" zusammensetzen. Dabei gab es 4 positive, 4 neutrale und 1 negative Bewertung. Die Kursprognose deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 11,34 Prozent hin, wodurch die Analysten die Aktie als "Gut" einstufen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Diskussion über Enbridge. Die Aktie wird daher als "Neutral" bewertet, da weder positive noch negative Diskussionen im Fokus standen.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Enbridge-Aktie im Vergleich zu den letzten 200 Handelstagen nur minimal um -1,43 Prozent abweicht, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bedacht, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Zusammenfassend erhält die Enbridge-Aktie sowohl aus fundamentaler als auch aus technischer Sicht eine "Neutral"-Bewertung. Die Gesamteinschätzung basiert auf der aktuellen Entwicklung und Analyse der Marktdaten.