Enbridge F Cum Redeemable Prf Aktie: Bitte unbedingt beachten

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Enbridge 4 Mal als "Gut", 4 Mal als "Neutral" und 1 Mal als "Schlecht" bewertet. Langfristig gesehen erhält das Unternehmen daher von institutioneller Seite aus die Bewertung "Neutral". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Enbridge. Die Analysten haben auch den aktuellen Kurs von 47,92 CAD im Blick. Basierend darauf erwarten sie eine Entwicklung von 10,83 Prozent, was zu einem mittleren Kursziel von 53,11 CAD führt. Insgesamt bewerten sie diese Entwicklung als "Gut". Dementsprechend ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Weitere weiche Faktoren bei der Bewertung einer Aktie sind das Sentiment und der Buzz im Netz. In diesem Zusammenhang hat die Aktie von Enbridge in den letzten Monaten folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität war auf üblichem Niveau, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso hat sich die Rate der Stimmungsänderung kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus für Enbridge eine Gesamtbewertung als "Neutral"-Wert.

In Bezug auf Dividenden schüttet Enbridge derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch. Der Unterschied beträgt 67,22 Prozentpunkte (7,71% gegenüber 74,93%). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass Enbridge derzeit als "Neutral" einzustufen ist. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) des Wertes liegt bei 48,44 CAD, während der aktuelle Kurs der Aktie (47,92 CAD) um -1,07 Prozent darunter liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 46,21 CAD, was einer Abweichung von +3,7 Prozent entspricht und die Aktie auch in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert einstuft. Insgesamt ergibt sich daraus das Rating "Neutral".