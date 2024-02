Enbridge Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Weitere Suchergebnisse zu "Enbridge Inc.":

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge in der Kommunikation. Es gab weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Enbridge. Als Resultat wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen zeigen in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen. Es gab 8 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 0 "Gut"-Signalen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Enbridge aktuell bei 47,6 CAD. Der Aktienkurs liegt bei 46,98 CAD, was einem Abstand von -1,3 Prozent entspricht und eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage von 47,78 CAD weist die Enbridge-Aktie eine Differenz von -1,67 Prozent auf, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Der Gesamtbefund basierend auf beiden Zeiträumen lautet demnach "Neutral".

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 16,08 Euro. Dies bedeutet, dass die Börse 16,08 Euro für jeden Euro Gewinn von Enbridge zahlt, was 67 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft. Hingegen weist Enbridge derzeit eine Dividendenrendite von 7,71 % auf, die nur leicht niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8,3 %. Aufgrund dieser geringen Differenz von nur 0,59 Prozentpunkten wird die Dividende als "Neutral" eingestuft.