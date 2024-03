Enbridge Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Enbridge Inc.":

Die Aktie von Enbridge wird anhand verschiedener Kriterien bewertet. Die Analyse der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität rückläufig ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Allerdings gab es eine positive Änderung der Stimmungsrate, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

In den letzten 12 Monaten wurde die Aktie von Enbridge 6 Mal als "Gut", 5 Mal als "Neutral" und nie als "Schlecht" bewertet. Somit erhält der Titel langfristig betrachtet das Rating "Gut". Innerhalb eines Monats gab es eine "Gut"-Einschätzung. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 10,76 Prozent und setzen ein mittleres Kursziel bei 53,91 CAD. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten.

Der Relative-Stärke-Index zeigt an, dass Enbridge weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war überwiegend negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Optimierungsprogramme haben hingegen mehrheitlich Verkaufssignale generiert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Enbridge von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.