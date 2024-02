Enbridge Aktie: Das ist Wahnsinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Enbridge Inc.":

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Enbridge in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie auf dieser Ebene als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was bedeutet, dass in letzter Zeit vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Enbridge daher auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Enbridge beträgt derzeit 16,08 und liegt damit 68 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

In den letzten zwei Wochen wurde Enbridge von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge in den letzten beiden Wochen deutet ebenfalls auf überwiegend positive Themen rund um den Wert hin. Trotzdem wurden auch 10 negative Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung auf dieser Ebene führt. Insgesamt ergibt sich jedoch eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Mit einer Dividendenrendite von 7,71 Prozent liegt Enbridge nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 8 Prozent in der Branche Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich als neutrales Investment eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.