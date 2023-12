Enbridge Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der Enbridge-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 44, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem 25-Tage-RSI verglichen, der einen Wert von 36,52 aufweist. Auch hier liegt Enbridge im neutralen Bereich und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung für den RSI25. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung nach der RSI-Analyse für Enbridge.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete die Enbridge-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,34 Prozent, was 1,07 Prozent unter dem Durchschnitt (-0,27 Prozent) des Sektors "Energie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für den Bereich "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt ebenfalls -0,27 Prozent, und Enbridge liegt aktuell 1,07 Prozent darunter. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Enbridge eingestellt waren. Es gab insgesamt zehn positive und vier negative Tage. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Enbridge daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung zeigte. Insgesamt erhält Enbridge von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Enbridge weist ein KGV von 16,08 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 67,59. Aufgrund dieses Wertes wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.