Enbridge Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Enbridge wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 10 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Enbridge-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 weder überkauft noch überverkauft, wodurch das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Enbridge eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Verglichen mit dem Branchendurchschnitt (Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch) wird Enbridge als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,08 liegt die Aktie 71 Prozent unter dem Branchen-KGV von 55,78, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentalen Basis führt.

Analysten bewerten die Enbridge-Aktie langfristig als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Einschätzungen abgegeben haben, wurden 5 als "Gut", 4 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" bewertet. Auch die qualifizierten Analysen der letzten 1 Monat ergaben 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamteinschätzung "Gut". Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 53,4 CAD, was einer Erwartung von 7,49 Prozent entspricht. Basierend auf den Analystenschätzungen wird daher insgesamt eine "Gut"-Bewertung vergeben.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Energie" hat Enbridge eine Rendite von -1,34 Prozent, was mehr als 4 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 2,34 Prozent in den letzten 12 Monaten, während Enbridge mit 3,69 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.