Enbridge Aktie: Da kann man verrückt werden!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Enbridge wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage bewertet, der momentan bei 50,25 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Enbridge-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt, dass Enbridge neutral eingestuft wird, da er bei 41,73 liegt.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen für Enbridge ausgesprochen haben, bewerten die Aktie insgesamt als "Neutral". Es liegen 4 Kaufempfehlungen, 4 Halten-Empfehlungen und 1 Verkaufen-Empfehlung vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 53,11 CAD, was einer positiven Entwicklung des Aktienkurses um 12,14 Prozent entspricht, da der Kurs zuletzt bei 47,36 CAD notierte.

Im Branchenvergleich erzielte Enbridge in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,61 Prozent, was eine Unterperformance von -7,51 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum gesamten "Energie"-Sektor liegt die Rendite von Enbridge um 7,51 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Enbridge besonders positiv diskutiert, und das Stimmungsbarometer bewertet die Aktie daher aktuell als "Gut". Allerdings haben automatische Analysen ergeben, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen, was zu einer gemischten Bewertung des Anleger-Sentiments führt.