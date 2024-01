Enbridge Aktie: Aus, Aus, Aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Enbridge Inc.":

Der Aktienkurs von Enbridge hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,34 Prozent erzielt, was 4,07 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,73 Prozent liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 5-mal eine positive Einschätzung, 4-mal eine neutrale Einschätzung und 1-mal eine negative Bewertung für Enbridge abgegeben. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite aus als "Neutral" eingestuft. Im vergangenen Monat erhielt die Aktie 1 positive und keine neutralen oder negativen Bewertungen, was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Die Analysten erwarten zudem eine Kursentwicklung von 8,21 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 53,40 CAD, was als positiv bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Enbridge bei 48,34 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 49,35 CAD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 47,05 CAD, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Enbridge eine Rendite von 7,71 Prozent auf, was 89,55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser hohen Abweichung wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.