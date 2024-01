EnbridgePref J Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation zu setzen. Bei Enbridge liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 10 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Enbridge-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 weder überkauft noch überverkauft, weshalb das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Enbridge also eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Analysten bewerten die Enbridge-Aktie auf langfristiger Basis als "Neutral", wobei von insgesamt 18 Analysten 5 eine positive Bewertung abgaben, 4 neutral waren und 1 negativ. Auch für den letzten Monat ergaben qualifizierte Analysen eine positive Einschätzung. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 53,4 CAD, was einer Erwartung in Höhe von 7,49 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt wird Enbridge als unterbewertet angesehen, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16,08 im Vergleich zu 55,78 im Branchen-KGV. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

Auch weiche Faktoren wie die Kommunikation im Netz spielen eine Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den vergangenen Monaten hat die Aktie von Enbridge eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Veränderung der Stimmungsrate gezeigt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Insgesamt wird Enbridge als "Gut"-Wert eingestuft.