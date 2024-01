EnbridgePref J Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Die Enbridge-Aktie wird in einer technischen Analyse betrachtet, wobei der gleitende Durchschnittskurs bei 48,34 CAD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 49,35 CAD liegt. Dies ergibt eine Differenz zum GD200 von +2,09 Prozent, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. In den letzten 50 Tagen lag der GD50 bei 47,05 CAD, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Sicht einen Abstand von +4,89 Prozent aufweist und ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Energie-Sektor hat die Enbridge-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,34 Prozent erzielt, was 4,07 Prozent unter dem Durchschnitt von 2,73 Prozent liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Enbridge mit 7,71 Prozent 89,55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 97 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie auch in Bezug auf die Dividende als "Schlecht" bewertet.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Enbridge bei 16,08 liegt, was 63 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" (43,84). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut".