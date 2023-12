EnbridgePref A Aktie: Ein wahrer Champion!

Der Aktienkurs von Enbridge hat in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -10,61 Prozent erzielt. Im Branchenvergleich bedeutet dies eine Underperformance von -7,51 Prozent gegenüber ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche, die im Durchschnitt um -3,11 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Energie"-Sektor lag die Rendite von Enbridge mit -3,11 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Enbridge liegt derzeit bei 15, was bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Enbridge 15,75 Euro zahlt. Im Vergleich zu vergleichbaren Werten in der Branche ist dies eine Unterbewertung von 78 Prozent. Auf Grundlage des KGV wird der Titel daher als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Enbridge diskutiert haben. 12 Tage waren von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell sind es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Allerdings haben automatische Analysen ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, je nach Diskussionsintensität und Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Enbridge wurde langfristig eine starke Aktivität in den Diskussionen gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Gut" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls eine positive Veränderung, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" bewertet wird.