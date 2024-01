EnbridgePref A Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Die Aktie von Enbridge wird aufgrund der fundamentalen Analyse als "gut" eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,08 63 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen in der Öl-, Gas- und Kraftstoffverbrauchsbranche. Dies signalisiert eine Unterbewertung der Aktie.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Enbridge bei 48,34 CAD, während die Aktie selbst einen Kurs von 49,35 CAD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt +2,09 Prozent, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 47,05 CAD, was einer Abweichung von +4,89 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Energiesektor hat die Aktie von Enbridge im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,34 Prozent erzielt, was 4,07 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Enbridge liegt bei 18,87, was auf eine "gute" Einstufung hindeutet. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 36,94 und wird daher als "neutral" eingestuft. Die Gesamteinschätzung lautet daher "gut".

Insgesamt zeigt sich also eine eher gemischte Bewertung der Enbridge-Aktie, wobei die fundamentale Analyse eine Unterbewertung signalisiert, während die technische und Branchenvergleichsanalyse zu einer neutralen bzw. schlechten Bewertung führen.