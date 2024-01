EnbridgePref 3 Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Die Aktienanalysten bewerten die Enbridge-Aktie auf langfristiger Basis als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten geben 5 eine positive Bewertung, 4 eine neutrale und 1 eine negative Bewertung ab. Für den letzten Monat zeigen qualifizierte Analysen 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen, was einer Gesamtbewertung von "Gut" entspricht. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 53,4 CAD, was einer Erwartung von 7,49 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 49,68 CAD liegt. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben.

In der technischen Analyse wird die Enbridge-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 48,35 CAD, während der Aktienkurs bei 49,68 CAD liegt, was einer Abweichung von +2,75 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 46,83 CAD, was einer Abweichung von +6,09 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut"-Wert bewertet.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität erhöht ist und eine positive Veränderung der Stimmungsrate zu verzeichnen ist. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung als "Gut"-Wert.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien ist in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv ausgefallen. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab 5 positive und 3 negative Signale, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.

Insgesamt ergibt die Bewertung der Analysten, die technische Analyse und die Anlegerstimmung eine positive Gesamteinschätzung für die Enbridge-Aktie.