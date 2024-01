EnbridgePref 15 Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Enbridge: Aktienanalyse und Bewertung

Enbridge weist derzeit eine Dividendenrendite von 7,71 Prozent auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 9,25 Prozent niedriger ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Im fundamentalen Vergleich wird Enbridge als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 16,08 liegt, während das Branchen-KGV bei 55,78 liegt. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die technische Analyse wird Enbridge derzeit als "Neutral" eingestuft, da der GD200 bei 48,35 CAD liegt, während der Aktienkurs bei 49,68 CAD liegt, was einer Abweichung von +2,75 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 46,83 CAD, was einer Abweichung von +6,09 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Grundlage als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz auf Online-Plattformen zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Veränderung der Stimmungsrate in den vergangenen Monaten. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für Enbridge.

Insgesamt ergibt sich für Enbridge eine eher positive Bewertung, da sie fundamentale Unterbewertung und ein gutes Sentiment aufweist, obwohl die Dividendenrendite unter dem Branchendurchschnitt liegt.