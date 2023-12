EnbridgePref 15 Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Enbridge: Schwache Performance im Branchen- und Sektorenvergleich

Der Aktienkurs von Enbridge verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,61 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um -3,11 Prozent, was zu einer Underperformance von -7,51 Prozent für Enbridge führte. Auch im Vergleich zum gesamten "Energie"-Sektor lag die Rendite von Enbridge mit -10,61 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von -3,11 Prozent. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Im Bereich der Fundamentalanalyse ergibt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Enbridge derzeit bei 15 liegt. Dies bedeutet, dass die Börse 15,75 Euro für jeden Euro Gewinn von Enbridge zahlt, was 78 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft, da er unterbewertet ist.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Enbridge derzeit eine Rendite von 7,71 % aus, was jedoch niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 73,77 % im Bereich "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können ebenfalls Einfluss auf Aktien haben. In Bezug auf Enbridge wurde eine starke Diskussionsintensität und eine positive Veränderung der Stimmungsrate gemessen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Insgesamt zeigt sich eine schwache Performance von Enbridge im Branchen- und Sektorenvergleich, jedoch gibt es Anzeichen für eine positive Stimmungsentwicklung und eine Unterbewertung des Unternehmens.

