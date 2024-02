EnbridgePref 15 Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Der Aktienkurs von Enbridge verzeichnete im letzten Jahr eine Rendite von -1,34 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Energiesektor liegt Enbridge damit 1,79 Prozent unter dem Durchschnitt von 0,44 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt ebenfalls 0,44 Prozent, was bedeutet, dass Enbridge momentan 1,79 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Enbridge verläuft aktuell bei 47,6 CAD, während der Aktienkurs selbst bei 46,98 CAD aus dem Handel ging. Dies entspricht einem Abstand von -1,3 Prozent und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Im Vergleich zur gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt der GD50 derzeit bei 47,78 CAD, was einer Differenz von -1,67 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume von "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Gespräche über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Enbridge. Daher wird die Aktie auch hier mit einem "Neutral" bewertet. Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen. Es gab 8 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 0 "Gut"-Signalen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Die Dividendenrendite von Enbridge beträgt derzeit 7,71 %, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt ("Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch") von 8,3 % liegt, was einer Differenz von 0,59 Prozentpunkten entspricht. Aufgrund dieser geringen Differenz wird auch die Dividendenrendite als "Neutral" eingestuft.