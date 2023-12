EnbridgePref 15 Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Die Enbridge wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 48,44 CAD, während der Kurs der Aktie bei 47,92 CAD liegt, was einer Abweichung von -1,07 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 46,21 CAD, was einer Abweichung von +3,7 Prozent entspricht. Dies führt insgesamt zu einer Einstufung als "Neutral".

Die Analysten haben in den vergangenen 12 Monaten 4 mal die Einschätzung "Gut", 4 mal die Einschätzung "Neutral" und 1 mal das Rating "Schlecht" für die Enbridge vergeben. Langfristig erhält der Titel damit das Rating "Neutral". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 10,83 Prozent und ein mittleres Kursziel von 53,11 CAD, was einer "Gut"-Einschätzung entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Enbridge-Aktie wurde mit 44 bewertet, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 36,52 ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating nach RSI-Bewertung für Enbridge.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Enbridge eingestellt waren. Es gab insgesamt zehn positive und vier negative Tage, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, die größtenteils in die "Gut"-Richtung zeigten. Insgesamt erhält Enbridge daher für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.