Enapter tut es schon wieder?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer zu erwarten sein, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind.

Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Enapter heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 87,5 Punkten, was darauf hindeutet, dass Enapter überkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 54,44, was bedeutet, dass Enapter hier weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Enapter-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In der technischen Analyse betrachten wir auch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) und der letzten 50 Handelstage (GD50). Die Abweichung des GD200 liegt bei -32,38 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der letzte Schlusskurs des GD50 liegt unter dem gleitenden Durchschnitt (-12,12 Prozent), und somit erhält die Enapter-Aktie auch hier ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik als "Schlecht" eingestuft.

Bei der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien wurde festgestellt, dass Enapter in den vergangenen zwei Wochen von privaten Nutzern als besonders positiv bewertet wurde. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Enapter festgestellt werden. Die Anzahl der Beiträge zu dem Unternehmen war allerdings höher, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst bekommt Enapter daher für diese Stufe ein "Gut".

Insgesamt ergibt sich für Enapter somit eine eher negative Bewertung in Bezug auf den RSI und die technische Analyse, während die Anleger-Stimmung und das Diskussionsniveau neutral bis gut bewertet werden.