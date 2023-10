Enapter net digital – am Wochenende direkt zwei spannende Investmentstories. Klein, aber mit viel Potential. Einsteigen? Gewinner?

Enapter net digital – zwei Aktien mit spannender Investmentstory. Nähergebracht von den jeweiligen Antreibern, Ideengebern und Visionären. Am Wochenende konnten wir direkt zwei neue Interviews über – noch – eher kleinere Unternehmen veröffentlichen. Einmal geht es um Wasserstoff als CO2-freier Energieträger, produziert durch die Technologie der Saerbecker Enapter AG. Und bei net digital geht es um Paymentservices, KI, Onlinehandel und eine spannende Kooperation mit 1&1, die sich als Booster für den ehrgeizigen Player erweisen könnte.

Enapter net digital – Wasserstoff billiger produzieren als andere. Module mit proprietärer Technologie. Kann Sebastian-Julius Schmidt den Grossen, wie Siemens Energy oder thyssenKrupp nucera ein Beinchen stellen?

Es tut sich viel bei der Enapter AG (ISIN: DE000A255G02). Der Entwickler und Produzent von AEM-Elektrolyseuren zur Herstellung von grünem Wasserstoff hat mit dem AEM Flex 120 jüngst ein neues Produkt auf den Markt gebracht und expandiert in neue Märkte. Die Nachfrage nach Enapter-Geräten sei weltweit hoch, so Sebastian-Justus Schmidt, Co-CEO der Gesellschaft. Wieso Europa droht, abgehängt zu werden, wie es mit dem Bau des Enapter Campus in Saerbeck läuft, und was sich Enapter für die kommenden Jahre vornimmt, erklärt Schmidt im Interview mit dem Nebenwerte Magazin.

Seit einigen Jahren entwickeln und bauen Sie Elektrolyseure auf Basis der AEM-Technologie. Können Sie unseren Lesern kurz erläutern, welche Vorteile diese Technologie hat und wo die Anwendungsbereiche liegen?

Sebastian-Justus Schmidt: AEM steht für Anionenaustauschmembran. Unsere AEM-Technologie ermöglicht die Serien- und Massenproduktion von Elektrolyseuren in jedem Maßstab und deren Anwendung nahezu an jedem Ort der Welt. Die Geräte von Enapter liefern grünen Wasserstoff aus erneuerbaren Energiequellen in vielfältigen Anwendungen: von der Produktion von Wasserstoff im privaten Bereich bis hin zur industriellen Nutzung. Unsere Elektrolyseure sind nach dem Plug & Play-Prinzip entwickelt und wir sind schon heute mit mehr als 3.700 Einzelsystemen in Stückzahlen der weltweit größte Hersteller von AEM-Elektrolyseuren. Die AEM-Elektrolyseure sind einfach in der Installation und durch die Softwareumgebungen sehr einfach zu nutzen. Unsere Elektrolyseure ersetzen fossile Brennstoffe durch dezentrale Wasserstoffproduktion. So treiben wir die Dekarbonisierung der Energieerzeugung in allen Bereichen deutlich voran.

Lassen Sie uns kurz beim Thema modular und skalierbar bleiben. Sind Ihre Geräte also nur für den dezentralen Einsatz konzipiert?

Sebastian-Justus Schmidt: Dezentralität unserer zukünftigen Energiesysteme – in Deutschland und weltweit – ist wichtig aus vielerlei Gründen. Dabei steht besonders die Energiesicherheit im Vordergrund. Durch die hohe Skalierbarkeit unserer Geräte können wir den unterschiedlichsten Anforderungen bestens begegnen. Wasserstoff wird dort gewonnen, wo ein Überschuss an elektrischer Energie in günstige Gasspeicher gewandelt werden kann. …und weiter geht es hier: