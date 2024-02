Enapter Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Die technische Analyse der Enapter-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 10,63 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 8,64 EUR liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -18,72 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der Wert bei 8,26 EUR, was nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,6 Prozent) ist. Somit erhält die Enapter-Aktie in diesem Fall ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich für das Unternehmen in Bezug auf die einfache Charttechnik also eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie wurde festgestellt, dass die Anzahl der Beiträge eine unterdurchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine negative Veränderung, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird der Enapter-Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild eine "Schlecht"-Note zugeordnet.

Auch die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt gemischte Ergebnisse. Während die Kommentare überwiegend positiv waren, wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Enapter-Aktie zeigt einen Wert von 85,71, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 35, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird, und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine Gesamtbewertung als "Schlecht" vergeben.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Enapter-Analyse vom 24.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Enapter jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Enapter-Analyse.

Enapter: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...