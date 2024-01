Enapter Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Die Enapter hat in den letzten Tagen eine negative Entwicklung durchgemacht. Der Kurs von 8,14 EUR liegt nun -9,25 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Bezogen auf die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -28,53 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Enapter-Aktie überkauft ist, da der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 87 aufweist. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Im Vergleich dazu liegt der Wert des RSI auf 25-Tage Basis bei 56, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Enapter.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war größtenteils positiv, wobei die Diskussion an 12 Tagen von positiven Themen geprägt war. An zwei Tagen überwog hingegen die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt.

Die Analyse zeigt, dass sich die Stimmung bezüglich Enapter in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.