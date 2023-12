Enapter Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Die Stimmung im Bereich der Aktienkurse ist von verschiedenen Faktoren abhängig, darunter auch die so genannten weichen Faktoren wie die allgemeine Stimmungslage. Nach einer Analyse unserer Experten hat sich gezeigt, dass die Kommentare und Meinungen zu Enapter in den sozialen Medien neutral ausfielen. Auch die Themen, die in den letzten Tagen rund um Enapter diskutiert wurden, waren größtenteils neutral. Aus diesem Grund wird die Aktie in dieser Hinsicht als "neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen einen Anstieg an positiven Kommentaren zu Enapter. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt einen positiven Trend, weshalb die Redaktion die Aktie als "gut" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie zeigt, dass Enapter im Moment ungefähr gleich viel Aufmerksamkeit bekommt wie normalerweise. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "gut" Bewertung.

Bei der technischen Analyse fällt auf, dass der gleitende Durchschnittskurs der Enapter derzeit als "schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 11,71 EUR, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 7,76 EUR liegt, was einer Abweichung von -33,73 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage fällt mit 9,65 EUR und einer Abweichung von -19,59 Prozent negativ aus. Somit erhält die Aktie insgesamt das Rating "schlecht".

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Enapter-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 liegt bei 77,97 und wird daher als "schlecht" eingestuft, während der RSI25 bei 69,2 liegt und somit neutral bewertet wird. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking "schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.