Enapter Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge in der Kommunikation. Es wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Enapter diskutiert. Demzufolge bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" und das Anleger-Sentiment wird insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Enapter-Aktie als Neutral-Titel eingestuft werden kann. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Enapter-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 48,08 und ein Wert für den RSI25 von 54,39, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Enapter derzeit bei 3,5 EUR verläuft. Der Aktienkurs ging jedoch bei 1,35 EUR aus dem Handel, was einem Abstand von -61,43 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 1,81 EUR ergibt sich eine Differenz von -25,41 Prozent. Auf Basis dieser beiden Zeiträume lautet der Gesamtbefund "Schlecht".

Im Branchenvergleich hat die Enapter-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -86,67 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") einer Unterperformance von 91,01 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Bauwesen" beträgt 4,92 Prozent, wobei Enapter aktuell 91,59 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.