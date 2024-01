Enapter Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

In den letzten zwei Wochen wurde Enapter von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion hat bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen festgestellt, dass in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine "Gut"-Einstufung erlaubt.

Auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt sich positiv. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zu Enapter zeigte eine starke Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine "Gut"-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Enapter zeigte ebenfalls eine positive Veränderung, was einem "Gut"-Rating entspricht. Daher erhält die Aktie von Enapter bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Bei der technischen Analyse mithilfe des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Enapter-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergab sich ein aktueller Wert von 10,99 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 7,78 EUR lag, was einer Differenz von -29,21 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergab einen Wert von 8,38 EUR, was einer Differenz von -7,16 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht, somit erhält die Enapter-Aktie auch hier ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird die Enapter-Aktie bei der einfachen Charttechnik somit mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index auf. Anhand des RSI ist die Enapter aktuell mit dem Wert 26,92 überverkauft, was zu einer Einstufung "Gut" führt. Bezieht man die relative Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ein, ergibt sich ein Wert von 47, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was eine Einstufung "Neutral" zur Folge hat. Insgesamt ergibt sich daraus für die RSI eine Einstufung "Gut".