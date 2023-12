Enapter Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum in Relation gesetzt werden. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Enapter-Aktie, so beträgt dieser aktuell 73, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 70,45, dass die Aktie überkauft ist und dementsprechend ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating für die Enapter-Aktie.

Die technische Analyse mittels des gleitenden Durchschnitts kann verwendet werden, um den aktuellen Trend einer Aktie zu bestimmen. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Enapter-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen, so liegt dieser aktuell bei 11,63 EUR. Der letzte Schlusskurs von 7,74 EUR liegt damit deutlich darunter (Unterschied -33,45 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem Wert von 9,47 EUR, dass der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt (-18,27 Prozent), wodurch die Enapter-Aktie auch hier ein "Schlecht"-Rating erhält. Somit wird die Enapter-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Enapter war in den vergangenen Tagen neutral, wobei an drei Tagen positive und an einem Tag negative Themen überwogen. Jedoch fokussierten sich die Anleger in den vergangenen Tagen verstärkt auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen, was zu einer Bewertung der Aktie als "Neutral" führt. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment somit eine "Neutral"-Einschätzung.

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes bezüglich Enapter festgestellt werden. Negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien führten zu einer Bewertung dieses Kriteriums als "Schlecht". Hinsichtlich der Diskussionsstärke oder der Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Enapter somit für diese Stufe ein "Schlecht"-Rating.