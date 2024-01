Enapter Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken in Bezug auf das Unternehmen Enapter war in den letzten Tagen neutral. Es gab keine bemerkenswerten Ausschläge in der Kommunikation, und die Anleger haben weder über positive noch über negative Themen gesprochen. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt als "Neutral" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Enapter-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 liegt bei 48,08 und der RSI25 bei 54,39, was beide zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Im Vergleich zu anderen Aktien im "Industrie"-Sektor hat die Enapter-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -86,67 Prozent erzielt, was 91,01 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Bereich "Bauwesen" liegt die jährliche Rendite für vergleichbare Wertpapiere bei 4,92 Prozent, und Enapter liegt aktuell 91,59 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Enapter derzeit bei 3,5 EUR, während der Aktienkurs selbst bei 1,35 EUR liegt, was einem Abstand von -61,43 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei 1,81 EUR, was einer Differenz von -25,41 Prozent entspricht. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen wird daher auch hier ein "Schlecht"-Signal festgestellt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtbefund von "Schlecht" auf technischer Basis.