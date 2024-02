Enapter Aktie: Was geht denn hier ab?

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Enapter ist überwiegend positiv, basierend auf einer Analyse sozialer Plattformen. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 10,63 EUR lag, während der aktuelle Kurs bei 8,64 EUR liegt, was zu einer negativen Abweichung von -18,72 Prozent führt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (+4,6 Prozent), was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die einfache Charttechnik führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Enapter liegt bei 85,71, was als überkauft betrachtet wird und zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 35, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher in dieser Kategorie eine Bewertung von "Schlecht" vergeben.

Beim Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Enapter im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") eine Rendite von -86,67 Prozent verzeichnet, was mehr als 89 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche, die eine mittlere Rendite von 2,74 Prozent erzielt, liegt Enapter mit 89,4 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.