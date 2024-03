Enapter Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenwert zwischen 0 und 100. Der RSI für Enapter beträgt 95,92, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 84,88, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage führt. Basierend auf diesen Werten ergibt sich insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit acht Tagen, an denen positive Themen dominierten, und drei Tagen, an denen negative Themen überwogen. Allerdings war in den letzten Tagen verstärkt negative Kommunikation über das Unternehmen Enapter zu beobachten, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie spielt auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Die Diskussionsintensität für Enapter ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Enapter mit 5,1 EUR inzwischen um -33,77 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -49,65 Prozent, wodurch auch hier eine "Schlecht"-Einstufung erfolgt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.