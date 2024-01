Enapter Aktie: So kann man sich irren!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Aktuell weist der RSI für Enapter einen Wert von 87,5 auf, was auf eine Überkaufung hindeutet und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich hingegen ein Wert von 54, was als neutral betrachtet wird.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigen Diskussionen in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gestimmt waren, mit sieben positiven und sechs negativen Tagen. Die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer neutralen Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen zeigt jedoch, dass das Unternehmen mehr Aufmerksamkeit von den Anlegern erfährt als üblich, was zu einer positiven Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse und den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Enapter-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen, wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating versehen. Ebenso erhält die Aktie auch für den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt zeigt sich somit eine negative Tendenz in Bezug auf die technische Analyse der Enapter-Aktie.