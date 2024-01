Enapter Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) von Enapter liegt bei 96,72, was auf eine überkaufte Situation hindeutet. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 54, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher eine "Neutral" Einstufung erhält.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass Anleger in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Enapter eingestellt waren. Es gab 11 positive und drei negative Tage, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls überwiegend positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Enapter daher eine "Gut"-Einschätzung.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität zur Aktie von Enapter in den letzten Monaten erhöht war. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls auf eine positive Veränderung hin. Damit erhält Enapter insgesamt ein "Gut"-Rating in Bezug auf den Sentiment und Buzz.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Enapter-Aktie ein Durchschnittsschlusskurs von 11,26 EUR. Der letzte Schlusskurs lag bei 7,76 EUR, was einer Abweichung von -31,08 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen negative Abweichungen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die technische Analyse führt.