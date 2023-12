Enapter Aktie: So geht’s nicht weiter!

In den letzten zwei Wochen wurde verstärkt positiv über das Unternehmen Enapter in den sozialen Medien diskutiert. An acht Tagen standen dabei positive Themen im Vordergrund, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Betrachtet man die Performance der Enapter-Aktie in den letzten 12 Monaten, so ergibt sich eine negative Performance von -86,67 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche im Durchschnitt um 5,25 Prozent, was eine Underperformance von -91,92 Prozent für Enapter bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors (5,42 Prozent Rendite) liegt die Aktie 92,09 Prozent darunter. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Enapter-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,5 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 1,35 EUR weicht somit um -61,43 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,81 EUR) liegt über dem aktuellen Schlusskurs und weicht um -25,41 Prozent ab. Auch auf dieser kurzfristigeren Basis erhält die Enapter-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz um Enapter über einen längeren Zeitraum zeigt sich eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Stimmungsänderung. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich damit für Enapter in diesem Punkt eine "Schlecht"-Bewertung.