Enapter Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Die Enapter-Aktie wird aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet, da der aktuelle Kurs von 7,54 EUR um 32,38 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 11,15 EUR liegt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 8,58 EUR liegt um 12,12 Prozent über dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammen ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, während in den letzten Tagen eher negative Themen diskutiert wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Eine Veränderung des Stimmungsbildes bei Enapter konnte in den letzten Wochen nicht festgestellt werden. Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den Diskussionen registriert, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird der RSI7 mit 87,5 Punkten als überkauft eingestuft, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen liegt bei 54,44, was darauf hinweist, dass Enapter weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird das Wertpapier in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend erhält die Enapter-Aktie aufgrund der genannten Kriterien ein "Schlecht"-Rating in der technischen Analyse.