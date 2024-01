Enapter Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Der Aktienkurs von Enapter verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -86,67 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem Industriesektor eine Unterperformance von 91,01 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus dem Bereich Bauwesen beträgt 4,92 Prozent, wobei Enapter aktuell 91,59 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung rund um die Aktie wird sowohl anhand von Analysen aus Bankhäusern als auch anhand des langfristigen Stimmungsbilds unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Dabei zeigte die Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem verzeichnete die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie der Enapter aktuell bei 3,5 EUR veranschlagt, während der Aktienkurs selbst bei 1,35 EUR liegt, was einem Abstand von -61,43 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt sich ein Abstand von -25,41 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbefund von "Schlecht" auf Basis der technischen Analyse.

Der Relative Strength-Index (RSI) bewertet die Aktie von Enapter als Neutral-Titel, mit einem RSI7 von 48,08 und einem RSI25 von 54,39, was insgesamt zu einem "Neutral"-Ranking führt.

Insgesamt ergibt sich somit ein umfassendes Bild der Aktie von Enapter, das sowohl eine technische Analyse als auch die Stimmungslage der Investoren berücksichtigt und zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.