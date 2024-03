Enapter Aktie: Finger Weg!

Die Enapter-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 10,46 EUR gehabt, während der aktuelle Kurs bei 7,36 EUR liegt, was einer Abweichung von -29,64 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 8,24 EUR über dem aktuellen Kurs von 7,36 EUR (-10,68 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating für die Enapter-Aktie führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionen rund um Enapter in den sozialen Medien zeigen ein positives Stimmungsbild. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz deutet auf ein positives Bild hin. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, und die Rate der Stimmungsänderung erfährt eine positive Entwicklung, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut"-Wert führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Enapter-Aktie auf 7-Tage-Basis als überkauft eingestuft wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die Enapter-Aktie, wobei die charttechnische Analyse und der RSI zu einer eher negativen Einschätzung führen, während die Anlegerstimmung und das Sentiment im Netz positiver ausfallen.