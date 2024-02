Enapter Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Die Stimmung auf dem Markt: Enapter erhält eine positive Einschätzung aufgrund der überwiegend positiven Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen. Trotzdem wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um Enapter in den sozialen Medien diskutiert, was zu der Gesamtbewertung "Gut" führt.

Vergleich mit anderen Unternehmen: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Unternehmen aus dem gleichen Sektor ("Industrie") weist Enapter mit einer Rendite von -86,67 Prozent eine deutliche Unterperformance von mehr als 89 Prozent auf. Auch im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 2,74 Prozent erzielt hat, liegt Enapter mit einer Unterperformance von 89,4 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Enapter-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 10,63 EUR weicht um -18,72 Prozent vom aktuellen Kurs (8,64 EUR) ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs von 8,26 EUR nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,6 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in der Kategorie der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Relative Stärke-Index (RSI): Der RSI der Enapter liegt bei 85,71, was aufgrund der überkauften Situation zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 35 und zeigt somit eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation an, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Enapter in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.