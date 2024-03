Enapter Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Die charttechnische Analyse der Enapter-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 10,36 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 6,92 EUR liegt, was einem Unterschied von -33,2 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen von 8,14 EUR liegt über dem letzten Schlusskurs von -14,99 Prozent, was zu einer insgesamten "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Aktie gemischte Signale. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Hingegen zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Die Anlegerstimmung rund um die Enapter-Aktie ist überwiegend positiv. In den letzten zwei Wochen wurde an 13 Tagen positiv über das Unternehmen diskutiert, was zu einer insgesamten "Gut"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Enapter liegt bei 69,15, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 64, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Enapter-Aktie auf Basis dieser Analysen eine gemischte Bewertung mit "Schlecht" in der charttechnischen Analyse und "Gut" in Bezug auf das Sentiment und die Anlegerstimmung, während der RSI eine "Neutral"-Bewertung aufweist.