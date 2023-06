Enapter – AEM-Multicore ™️findet Brennstoffzellenhersteller als Käufer. Vertrauensbeweis als Verkaufsargument?

Die Enapter AG (ISIN:DE000A255G02) hat der Öffentlichkeit am 24. Mai den AEM-Multicore – den weltweit ersten AEM-Elektrolyseur der Megawattklasse zur Produktion von grünem Wasserstoff – vorgestellt. Unter Anwesenheit von politischer Prominenz wurde der Megawatt-Elektrolyseur offiziell eingeweiht. Für Enapter leite der Multicore eine neue Ära im Bereich umweltfreundlicher Lösungen für die Dekarbonisierung von Industrie und Wirtschaft ein und Enapter erreiche so einen wichtigen Meilenstein in ihrer Unternehmenshistorie. So weit, so gut. Aber ohne Käufer hilft das Alles nichts.

Und hier stellt Enapter einen wichtigen Käufer eines der ersten AEM-Multicore vor. Ein Käufer, der Leuchtturmcharakter haben könnte. In der Phase des langsamen Hochlaufens der Produktion sind solche Kunden wichtig, um bei Beginn der Serienfertigung, die für 2024 geplant ist ein entsprechendes Auftragspolster zu haben:

Brennstoffzellen-Hersteller bestellt Multicore zur H2-Versorgung der hausinternen Produkt-Tests.



Intelligent Energy Limited (IEL) erteilt Enapter eine Bestellung für einen Megawatt-Elektrolyseur – AEM-Multicore . Intelligent Energy Limited entwickelt und baut emissionsfreie Wasserstoff-Brennstoffzellensysteme, die u.a. in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Telekommunikation, Stromerzeugung und Mobilität zum Einsatz kommen. Der AEM-Multicore soll von IEL zur Produktion von Wasserstoff für interne Testzwecke von Brennstoffzellen aus den Produktreihen Nutzfahrzeuge, PKW, stationäre Energieversorgung, unbemannten Drohnen (UAV) sowie Flugzeugen Verwendung finden. Die Auslieferung des Gerätes soll 2024 erfolgen.

Dazu Sebastian-Justus Schmidt, CEO von Enapter: „Wir freuen uns sehr, das renommierte Brennstoffzellenunternehmen Intelligent Energy Limited zu den jüngsten Käufern unseres Megawatt-Elektrolyseurs AEM Multicore zählen zu dürfen. Intelligent Energy verfolgt ehrgeizige Ziele und gehört mit seinen Produkten schon heute zu den führenden Anbietern am Markt. Seine Brennstoffzellen kommen z.B. häufig in Kombination mit Enapters Single-Core Elektrolyseuren zum Einsatz. Die Nachfrage nach unserem AEM-Multicore ist weiterhin hoch. Deshalb werden wir nun die nächste Stufe zünden und unsere Produktion kontinuierlich ausbauen.“

Und David Woolhouse, CEO von Intelligent Energy Ltd.: „Wir sind sehr froh unseren 1MW Elektrolyseur bei Enapter bestellt zu haben. Die Flexibilität des Multicore-Systems, mit seiner überlegenen Effizienz und dem bewährten Kern, bietet uns genau das, was wir brauchen, um unsere Brennstoffzellensysteme in der Größe von bis zu 300 kW zu testen. Die kundenorientierte Einstellung des Teams von Enapter machte es uns einfach, dieses Schlüsselelement für unsere Anlagen bei Intelligent Energy auszuwählen.“

Der AEM-Multicore – eine kosteneffiziente Alternative zu traditionellen Elektrolyseuren der Megawattklasse? So sieht es Enapter. Letztendlich wird der Markt entscheiden.

Er setzt sich zusammen aus 420 Kernmodulen – sogenannten AEM-Stacks. Diese werden zu einem Gesamtsystem kombiniert, das pro Tag rund 450 Kilogramm grünen Wasserstoff mit einer Reinheit von 99,999 Prozent produzieren kann. Durch die Skalierung vieler kleiner Einheiten zu einer großen Anlage kann Enapter die Kosten für grünen Wasserstoff erheblich senken. Enapter verzeichne bereits heute eine sehr gute Nachfrage nach dem AEM-Multicore. Aktuell lägen bereits Bestellungen aus Europa, Asien sowie Nordamerika vor. 2023 sei vor allem vom Bau der ersten Systeme des Elektrolyseurs geprägt. Ab 2024 soll die Vorserienreife erreicht werden. Der Multicore soll mittelfristig in Serie auf dem Enapter Campus in der Klimakommune Saerbeck, NRW, produziert.