Enanta Aktie: Das macht sprachlos!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Enanta in den sozialen Medien, daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was bedeutet, dass in letzter Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Enanta daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 0 mal eine positive Einschätzung, 1 mal eine neutrale Einschätzung und 0 mal eine negative Bewertung für Enanta abgegeben. Langfristig erhält die Aktie daher von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Enanta vor. Die Analysten erwarten jedoch eine Entwicklung von 280,01 Prozent und geben ein mittleres Kursziel von 54 USD an, was als positive Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Enanta-Aktie ein Durchschnittsschlusskurs von 13,98 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 14,21 USD (+1,65 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 13,03 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+9,06 Prozent). Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis. Insgesamt erhält Enanta daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Dividendenrendite für Enanta beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält Enanta eine "Neutral"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.