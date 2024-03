Enanta Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Enanta schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Der Unterschied beträgt 2,72 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,72 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie das Rating "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt Enanta mit einer Rendite von -67,96 Prozent mehr als 68 Prozent darunter. Die "Biotechnologie"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -3,53 Prozent, wobei Enanta mit 64,43 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie das Rating "Schlecht" in dieser Kategorie.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen für Enanta abgegeben, was im Schnitt einem "Neutral"-Rating entspricht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Enanta vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie basierend auf Analystenmeinungen liegt bei 54 USD. Dies würde einen Anstieg um 271,39 Prozent vom letzten Schlusskurs (14,54 USD) bedeuten, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Enanta-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

Die Stimmung der Anleger bei Enanta in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen dominierten jedoch vor allem negative Themen in den Diskussionen, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung der Anlegerstimmung.