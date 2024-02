Enanta Aktie: Alles andere als uninteressant …

In den letzten zwölf Monaten haben 1 Analysten ihre Bewertungen zu Enanta abgegeben. Von diesen waren 0 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating für die Enanta-Aktie. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Enanta. Das durchschnittliche Kursziel, basierend auf den von den Analysten durchgeführten Ratings, beträgt 54 USD. Dies zeigt ein Aufwärtspotential von 315,7 Prozent, verglichen mit dem letzten Schlusskurs von 12,99 USD. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung. Insgesamt erhält Enanta somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Enanta derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 15,24 USD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (12,99 USD) um -14,76 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 11,13 USD, was einer Abweichung von +16,71 Prozent entspricht. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Gut"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Hingegen wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Enanta-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Enanta aktuell 0, was eine negative Differenz von -2,53 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Biotechnologie" ergibt. Daher erhält Enanta eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.