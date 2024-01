Enanta Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die Enanta-Aktie wurde von insgesamt 4 Analysten bewertet, wobei 1 Bewertung als "Gut", 3 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies ergibt im Durchschnitt eine "Neutral"-Bewertung für das Wertpapier. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Enanta vor. Die durchschnittlichen Kursziele belaufen sich auf 62,5 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 416,1 Prozent vom letzten Schlusskurs (12,11 USD) steigen könnte. Die daraus resultierende Empfehlung ist "Gut". Zusammenfassend erhält Enanta somit von den Analysten ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Verbesserung der Stimmung bei Enanta festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit "Gut" bewertet. Auch die Häufigkeit der Kommunikation hat zugenommen, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wird. Insgesamt erhält Enanta daher in diesem Bereich ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Enanta-Aktie mit 12,11 USD inzwischen um +29,94 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung aufgrund der Distanz zum GD200 von -36,13 Prozent als "Schlecht" bewertet. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete die Enanta-Aktie eine Rendite von -77,82 Prozent, was 94,58 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Biotechnologie" beträgt 8,68 Prozent, wobei Enanta aktuell 86,49 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie in Bezug auf den Branchenvergleich insgesamt mit "Schlecht" bewertet.