Enagas Aktie: Das wird teuer!

Weitere Suchergebnisse zu "Enagas":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Enagas liegt bei 95,41, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen liegt bei 66,57, was auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Schlecht" bewertet.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden für die Bewertung von Enagas berücksichtigt. Die Diskussionsintensität wird als durchschnittlich eingestuft, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Enagas. Es gab mehr negative als positive Tage, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was die "Schlecht"-Einschätzung bestätigt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs von Enagas bei 16,73 EUR, während der aktuelle Kurs bei 15,265 EUR liegt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von -8,76 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 16,24 EUR, was einen Abstand von -6 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Enagas daher von der Redaktion mit "Schlecht" bewertet.