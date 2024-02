Enagas Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

In den letzten Wochen konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Enagas verzeichnet werden, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Enagas derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 16,24 EUR, während der Kurs der Aktie bei 14,925 EUR um -8,1 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von -3,27 Prozent, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. In den vergangenen Tagen haben die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Enagas gesprochen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Enagas überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt an, dass Enagas weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Enagas-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating.