Enagas Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Die Stimmung und der Buzz im Internet können starke positive oder negative Ausschläge aufzeigen, die mit einer genauen Analyse frühzeitig erkannt werden können. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Enagas jedoch deutlich eingetrübt, weshalb wir der Aktie eine "Schlecht"-Bewertung geben. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Auch deshalb erhält Enagas eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Enagas diskutiert. An acht Tagen überwog die positive Kommunikation, während an vier Tagen die negative überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen interessierten sich die Anleger jedoch vor allem für negative Themen, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Enagas-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 16,75 EUR lag. Der letzte Schlusskurs (15,43 EUR) weicht somit um -7,88 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (16,27 EUR) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Enagas-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Enagas-Aktie hat einen Wert von 94, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage Basis (64,1) weder überkauft noch -verkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Enagas.