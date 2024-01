Enagas Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Weitere Suchergebnisse zu "Enagas":

Die Stimmung unter Anlegern in Bezug auf Enagas ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr negativ. Dies zeigen die Auswertungen der vergangenen Wochen, die zur Einschätzung "Schlecht" führen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positiven noch negativen Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Enagas-Aktie beträgt 86, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 67,58, was auf eine neutralere Position hindeutet und zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" führt.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Enagas festgestellt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" in Bezug auf das Sentiment und den Buzz. Obwohl die Anzahl der Beiträge über das Unternehmen abgenommen hat, bleibt die Bewertung "Schlecht".

In technischer Hinsicht ist die Enagas-Aktie derzeit -4,99 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf -7,78 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" bewertet.