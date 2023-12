Enagas Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Enagas":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Verhältnis zur Zeit. Wenn wir den RSI für Enagas auf 7- und 25-Tage-Basis betrachten, sehen wir, dass der 7-Tage-RSI aktuell bei 66,96 Punkten liegt. Dies bedeutet, dass Enagas derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und das Wertpapier daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 35,56 Punkten, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung für Enagas hindeutet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Enagas geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um das Unternehmen wider. In den letzten zwei Wochen überwogen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Daher wird das Unternehmen insgesamt als "Neutral" eingestuft, basierend auf der Anlegerstimmung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von Enagas bei 16,67 EUR, was einer Entfernung von -0,66 Prozent vom GD200 (16,78 EUR) entspricht. Dies wird als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, liegt bei 16,31 EUR, was einem Kursabstand von +2,21 Prozent entspricht. Auch dies wird als "Neutral"-Signal bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Enagas in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, basierend auf der Intensität und Häufigkeit der Diskussionen. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet.