Enad Global 7 AB Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Die Enad Global hat in den letzten Tagen einen Kurs von 12,42 SEK erreicht, was einer Abweichung von -25,85 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft. Betrachtet man jedoch die vergangenen 200 Tage, so ergibt sich eine ähnliche Einschätzung, da die Distanz zum GD200 bei -43,85 Prozent liegt. Somit wird die Aktie für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei einem überkauften Titel sind kurzfristig Kursrücksetzer wahrscheinlicher, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Enad Global wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 84,33 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI25 zeigt eine ähnliche Tendenz, da er mit einem Wert von 72,57 ebenfalls aufzeigt, dass die Aktie überkauft ist. Somit erhält die Enad Global für den RSI25 ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich der Enad Global ist insgesamt eher neutral. In den letzten zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Im Hinblick auf weiche Faktoren wie das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Enad Global in den letzten Monaten nur gering war. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" für die Enad Global basierend auf technischer Analyse, RSI und Anleger-Stimmung.