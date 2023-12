Enad Global 7 AB Aktie: Was könnte passieren?

Die Enad Global-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 24,46 SEK verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 18,82 SEK liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von -23,06 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das Unternehmen.

Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt sich hingegen ein Wert von 19,01 SEK, der nahe dem letzten Schlusskurs liegt. Diese geringe Abweichung von -1 Prozent führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Enad Global-Aktie.

Auch der Relative Strength Index (RSI) zeigt ein "Neutral"-Signal mit einem Wert von 43,36 für einen Zeitraum von 7 Tagen. Eine Ausdehnung auf 25 Tage ergibt einen RSI-Wert von 53 und bestätigt somit die neutrale Einstufung der Aktie.

Im Bereich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien ist keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Enad Global zu beobachten. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie zeigt, dass sie in etwa gleich häufig diskutiert wurde wie normalerweise, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment spiegelt eine überwiegend positive Meinung wider, jedoch wurden in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich damit eine "Neutral"-Bewertung für die Enad Global-Aktie sowohl aus charttechnischer Sicht als auch im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.